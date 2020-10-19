Чотири матчі без перемог: як "Динамо" грало з "Ювентусом". Відео

Матч першого туру Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Ювентусом", який відбудеться у вівторок, 20 жовтня, стане п'ятою зустріччю команд у єврокубках.

Вперше київський клуб зустрічався з туринцями у чвертьфіналі ЛЧ 1997/98. Тоді підопічні Валерія Лобановського дали бій торішнім фіналістам турніру, зігравши внічию 1:1 у першому поєдинку, який пройшов в Італії. На гол Андрія Гусіна відповів Філіппо Індзагі.

У матчі-відповіді киянам при неймовірній підтримці трибун (близько 100 тисяч глядачів) не вдалося створити сенсацію. На перерву команди пішли з мінімальною перевагою "Ювентуса" після голу все того ж Індзагі. На початку другої половини Сергій Ребров відновив паритет у рахунку, але рівність трималася недовго. Спочатку невгамовний форвард туринців оформив хет-трик, а потім Алессандро Дель-П'єро добив нашу команду – 1:4.

Наступного разу "Динамо" зустрічалося з "Ювентусом" на груповому етапі Ліги чемпіонів 2002/03. У другому турі кияни під керівництвом Олексія Михайличенка приїхали на виїзд у Турин і програли поєдинок з розгромним рахунком 0:5.

Перед заключним матчем групи перемога гарантувала "Динамо" вихід у плей-оф з другого місця. Італійський гранд вийшов на гру напіврезервним складом, але кияни не зуміли цим скористатися. Після перерви Максим Шацьких відкрив рахунок, проте "Ювентусу" вдалося перевернути ситуацію на полі за 8 хвилин, забивши два швидкі голи – 1:2. Незважаючи на це, підопічні Михайличенка залишалися на другій позиції в групі до 92-ї хвилини, поки "Ньюкасл" не вирвав перемогу у виїзному поєдинку проти "Фейєноорда" та не відправив "Динамо" в Кубок УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів між київським клубом і "Ювентусом".