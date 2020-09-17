Чотири іспанські клуби зацікавилися форвардом "Динамо"

Нападник київського "Динамо" Фран Соль привернув увагу чотирьох іспанських клубів.

Як повідомляється на сторінці Castanazos Top у Twitter, інтерес до футболіста виявляють "Сельта" і "Ельче" з Ла Ліги та "Еспаньйол" і "Альмерія" з другого за силою дивізіону.

Чотири іспанських клуби зацікавилися Франом Солем Twitter Castanazos Top

Нагадаємо, що Фран Соль перейшов у "Динамо" з Нідерландів, де він виступав за "Віллем II", взимку 2019 року. За цей час нападник провів 22 матчі за київський клуб, виділившись чотирма голами і двома результативними передачами. Його вартість за версією Transfermarkt становить 2 мільйони євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турецький "Різеспор" націлився на данського півзахисника "Динамо" Міккеля Дуелунда.

Крім того, українська команда може провернути трансферну бомбу, повернувши одного з найкращих легіонерів клубу останніх років Александара Драговича.