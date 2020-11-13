Чотири футболісти збірної України заразилися COVID-19: матч з Німеччиною під загрозою

Олександр Чеканов Футбол 19:34, 13.11.2020 Оновлено: 19:51, 13.11.2020

Чотири футболісти збірної України здали позитивні тести на коронавірусну інфекцію.

Про це під час прес-конференції перед матчем Ліги націй з Німеччиною повідомив головний тренер "жовто-синіх" Андрій Шевченко.

За словами наставника українців, є ймовірність того, що гру з "бундестім" буде перенесено.

"Рішення прийматимуть організатори матчу – УЄФА і представники Німеччини. Є розуміння, що в команді існує осередок коронавірусу. Чотири гравці і представник команди знаходяться на самоізоляції. В день гри 14 листопада на нас чекають повторні тести. Всі розуміють, в якій ситуації ми знаходимося. Якщо ми будемо грати, спробуємо сформувати склад", – повідомив наставник збірної України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про можливий прихід Сергія Реброва на пост головного тренера збірної України.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Голубовська розповіла, як спілкуватися з противниками коронавірусу

Історики показали архівне фото виступу російського хору перед Рейхом

В Україні почалося медичне "сортування" хворих на COVID-19, – лікар

У лікарні під Сумами повісилася жінка з коронавірусом

Українські лабораторії купують реагенти для ПЛР-тестів у російської компанії, – Палиця