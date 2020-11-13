Чотири футболісти збірної України заразилися COVID-19: матч з Німеччиною під загрозою

Чотири футболісти збірної України здали позитивні тести на коронавірусну інфекцію.

Про це під час прес-конференції перед матчем Ліги націй з Німеччиною повідомив головний тренер "жовто-синіх" Андрій Шевченко.

За словами наставника українців, є ймовірність того, що гру з "бундестім" буде перенесено.

"Рішення прийматимуть організатори матчу – УЄФА і представники Німеччини. Є розуміння, що в команді існує осередок коронавірусу. Чотири гравці і представник команди знаходяться на самоізоляції. В день гри 14 листопада на нас чекають повторні тести. Всі розуміють, в якій ситуації ми знаходимося. Якщо ми будемо грати, спробуємо сформувати склад", – повідомив наставник збірної України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про можливий прихід Сергія Реброва на пост головного тренера збірної України.