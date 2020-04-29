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29 квітня • оновлено в 17:55
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"Чотири доби не спав": ексдинамівець Алієв відверто розповів, як програвся в казино

1.9т
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Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв згадав, як за один похід у казино програв 100 тисяч доларів, після чого не спав чотири дні.

"Ми щось виграли якраз, чемпіонами були. Я якраз заробив гарні гроші за чемпіонство, премії у мене були, я відкладав собі на щось. І якось зайшов у казино, не пив нічого взагалі, але щось щось пішло не так. Потім я вийшов і пам'ятаю, що соточку втулив. Так, 100 тисяч доларів. Я зайшов туди о 7 годині вечора, а вийшов о 12 годині дня. Після цього я чотири доби не спав", – розповів Алієв у випуску на YouTube-каналі "Кент".

Олександр Алієв

Олександр Алієв

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексдинамівець назвав максимальну суму, яку він платив за секс. Він також розповів, скільки заробляє щомісяця.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Олександр Алієв
Місце
Україна Київ
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