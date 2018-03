Чорна діра: в мережі почався божевільний тролінг воротаря "Челсі" через гол Мессі - забійні меми

Футбольні вболівальники влаштували небувалий тролінг воротаря лондонського "Челсі" Тібо Куртуа. Фанати всіляко познущались над кіпером збірної Бельгії після того, як він двічі пропустив між ніг від Ліонеля Мессі.

Особливо Куртуа дісталося за перший гол лідера "Барселони" в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, коли аргентинець пробив у "будиночок" воротареві з гострого кута.

Вболівальники запропонували Куртуа використовувати сітку між ніг.

Конте: "Ти знаєш, що для тебе завжди знайдеться вільне місце в Челсі"

Мессі: "Так, між ніг у Куртуа"

Conte: "You know there is always a space there for you at Chelsea"



Messi: "Yeah, between Courtois's legs"

..



😂😂👑👑👑 pic.twitter.com/sD1KMtZ2ty - Pulak (@PulakFCB) 15 березня 2018 р

"Гарячі новини! Челсі підготував нову воротарську форму Куртуа для наступної зустрічі з Мессі".

BREAKING: Chelsea have already prepared Courtois's new goalkeeper kit for the next time he faces Messi. pic.twitter.com/dCcjtjxrDT - Soccer Memes (@SoccerMemes) 14 березня 2018 р

"Коли Куртуа побачить Мессі наступного разу".

When Courtois sees Messi next ... pic.twitter.com/3fnXf2ScPi - your MCM and TWELEB 🇳🇬 🌍 (@iamtelo_) 14 березня 2018 р

"Куртуа розводить ноги швидше, ніж дружина Мессі".

Courtois opens legs faster than messi wife 😂😂😂 #BARCHE pic.twitter.com/E5J57FjqH1 - Trouble Maker 😒 (@RovielOfficial) 14 березня 2018 р

"Чотири речі, які можуть пройти між ніг у Куртуа".

Four things that would go through Thibaut Courtois 'legs. #BARCHE pic.twitter.com/gCoeprZwZu - UNILAD Football (@UNILADFooty) 14 березня 2018 р

Як повідомляв "Обозреватель", у матчі з "Челсі" (3:0) Мессі встановив два вражаючих досягнення у Лізі чемпіонів.