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Чорна діра: в мережі почався божевільний тролінг воротаря "Челсі" через гол Мессі - забійні меми

3.8тЧитати новину російською

Футбольні вболівальники влаштували небувалий тролінг воротаря лондонського "Челсі" Тібо Куртуа. Фанати всіляко познущались над кіпером збірної Бельгії після того, як він двічі пропустив між ніг від Ліонеля Мессі.

Особливо Куртуа дісталося за перший гол лідера "Барселони" в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, коли аргентинець пробив у "будиночок" воротареві з гострого кута.

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Вболівальники запропонували Куртуа використовувати сітку між ніг.

Конте: "Ти знаєш, що для тебе завжди знайдеться вільне місце в Челсі"

Мессі: "Так, між ніг у Куртуа"

"Гарячі новини! Челсі підготував нову воротарську форму Куртуа для наступної зустрічі з Мессі".

"Коли Куртуа побачить Мессі наступного разу".

"Куртуа розводить ноги швидше, ніж дружина Мессі".

"Чотири речі, які можуть пройти між ніг у Куртуа".

Як повідомляв "Обозреватель", у матчі з "Челсі" (3:0) Мессі встановив два вражаючих досягнення у Лізі чемпіонів.

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Теми
Ліга чемпіонівкурйози
Особи
Ліонель МессіТібо Куртуа
Місце
ІспаніяБарселона
Об'єкти
ФК ЧелсіФК Барселона
Джерело
Джерело:football24
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