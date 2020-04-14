Чому Мессі – козел? Google відповів на найпопулярніше питання про Лео

Максим Богданов Футбол 21:58, 14.04.2020

Один з найпопулярніших запитів в Google, звучить як: "Чому Мессі – козел?".

Козел англійською – це "goat", а ще існує абревіатура GOAT, яка розшифровується як Greatest of All Time (Найбільший за всі часи / в історії). Мессі – футбольний GOAT, Роджер Федерер – тенісний, Усейн Болт – GOAT в легкій атлетиці і так далі.

У зв'язці з ім'ям Мессі слово "goat" використовують найбільш часто. Кілька років тому Лео навіть знявся в рекламі бутс разом з козлами і козами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше французьке видання France Football назвала нападника "Барселони" Ліонеля Мессі найбільш високооплачуваним футболістом 2019 року. Дохід аргентинця склав 131 млн євро.

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