Один з найпопулярніших запитів в Google, звучить як: "Чому Мессі – козел?".

Козел англійською – це "goat", а ще існує абревіатура GOAT, яка розшифровується як Greatest of All Time (Найбільший за всі часи / в історії). Мессі – футбольний GOAT, Роджер Федерер – тенісний, Усейн Болт – GOAT в легкій атлетиці і так далі.

У зв'язці з ім'ям Мессі слово "goat" використовують найбільш часто. Кілька років тому Лео навіть знявся в рекламі бутс разом з козлами і козами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше французьке видання France Football назвала нападника "Барселони" Ліонеля Мессі найбільш високооплачуваним футболістом 2019 року. Дохід аргентинця склав 131 млн євро.