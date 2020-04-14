Один з найпопулярніших запитів в Google, звучить як: "Чому Мессі – козел?".

Козел англійською – це "goat", а ще існує абревіатура GOAT, яка розшифровується як Greatest of All Time (Найбільший за всі часи / в історії). Мессі – футбольний GOAT, Роджер Федерер – тенісний, Усейн Болт – GOAT в легкій атлетиці і так далі.

У зв'язці з ім'ям Мессі слово "goat" використовують найбільш часто. Кілька років тому Лео навіть знявся в рекламі бутс разом з козлами і козами.

This goal by Lionel Messi is ridiculous. One of the many reasons he is the GOAT. 🐐 pic.twitter.com/o9djZsbrvm - The Futbol Page (@TheFutbolPage) April 14, 2020

Loved listening to @mwbuckingham delve into how Messi is the #GOAT. Take a look at what we did with @adidas to affirm that view! #WBFLON pic.twitter.com/bKYYTPEcLY - Hill + Knowlton Strategies (@HKStrategies) June 6, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше французьке видання France Football назвала нападника "Барселони" Ліонеля Мессі найбільш високооплачуваним футболістом 2019 року. Дохід аргентинця склав 131 млн євро.

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