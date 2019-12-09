"Чому б не зіграти?" Форвард збірної України висловився про зустріч с Росією на Євро-2020

Збірні України та Росії вийшли до фінальної частини Євро-2020, де попри всі розведення УЄФА по політичним мотивам можуть зустрітися вперше за багато років.

Щодо можливої зустрічі України та Росії на ЧЄ зараз іде багато дискусій, проте в збірній України загалом не протирічать можливості зіграти в такому матчі. Зокрема і форвард "синьо-жовтих" Роман Яремчук.

Роман Яремчук (ліворуч)

"Рахую, можна було б і зіграти з Росією на Євро-2020. Хоча на 100 відсотків складно сказати, але по великому рахунку – чому й ні? Головне розуміти, як це буде з вболівальниками. Адже тут питання в першу чергу не стосовно команд, а фанатів – як уникнути провокацій та інших інцидентів? А суто в футбольному плані, то можна було б зіграти проти команди Росії. Але вже як складеться, треба доходити до півфіналу спершу", - сказав футболіст в інтерв’ю OBOZREVATEL.

УЄФА розводить українські та російські команди з 2014 року, від початку конфлікту на Донбасі. При жеребкуванні Євро-2020 УЕФА навіть був готовий опустити Україну з першої в другу корзину, аби уникнути можливого потрапляння українців з росіянами в одну групу. Також УЄФА видала спеціальну постанову, завдяки якій Україна та Росія при необхідності будуть розведені в плей-офф ЧЄ аж до стадії 1/2 фіналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після перемоги над Португалією в Києві Роман Яремчук добряче підірвав російський інтернет словами про збірну Росії.

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