Чохонелідзе розповів, що відбувається в "Динамо" і що потрібно Михайличенку

Генеральний директор "Динамо" Резо Чохонелідзе заявив, що головному тренеру столичної команди Олексію Михайличенку потрібно більше часу.

За словами грузинського функціонера в столичному клубі відбувається асиміляція юних гравців, які лише недавно виграли молодіжний чемпіонат світу.

"Михайличенко був поруч із Лобановським. У нього є величезний досвід. Йому треба трохи часу, бо відбувається злиття молодих футболістів. Вони тільки стали чемпіонами світу", – сказав Чохонелідзе в ефірі Youtube-каналу УАФ.

Чохонелідзе зізнався, що він щодня буває на тренуваннях, починаючи з підготовчого періоду в Анталії, коли Михайличенко по-справжньому почав працювати в команді.

"Думаю, що думки, які він вкладає, до футболістів приходять поступово. Потрібен деякий час, щоб освоїти їх. Думаю, що всі наші футболісти це розуміють, сприймають позитивно. У футбол грають дуже багато футболістів і команд, всі хочуть досягти результатів і перемогти. Думаю, це прийде для "Динамо" теж", – підсумував гендиректор "біло-синіх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні вирішальних матчів в УПЛ за срібні та бронзові медалі, в мережі з'явилися статистичні викладки щодо роботи Олексія Міхайличенка з київським "Динамо".