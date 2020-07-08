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Чохонелідзе розповів, що відбувається в "Динамо" і що потрібно Михайличенку

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
2,3 т.
Резо Чохонелідзе

Резо Чохонелідзе висловився про Олексія Михайличенка.

Генеральний директор "Динамо" Резо Чохонелідзе заявив, що головному тренеру столичної команди Олексію Михайличенку потрібно більше часу.

За словами грузинського функціонера в столичному клубі відбувається асиміляція юних гравців, які лише недавно виграли молодіжний чемпіонат світу.

"Михайличенко був поруч із Лобановським. У нього є величезний досвід. Йому треба трохи часу, бо відбувається злиття молодих футболістів. Вони тільки стали чемпіонами світу", – сказав Чохонелідзе в ефірі Youtube-каналу УАФ.

Чохонелідзе зізнався, що він щодня буває на тренуваннях, починаючи з підготовчого періоду в Анталії, коли Михайличенко по-справжньому почав працювати в команді.

"Думаю, що думки, які він вкладає, до футболістів приходять поступово. Потрібен деякий час, щоб освоїти їх. Думаю, що всі наші футболісти це розуміють, сприймають позитивно. У футбол грають дуже багато футболістів і команд, всі хочуть досягти результатів і перемогти. Думаю, це прийде для "Динамо" теж", – підсумував гендиректор "біло-синіх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні вирішальних матчів в УПЛ за срібні та бронзові медалі, в мережі з'явилися статистичні викладки щодо роботи Олексія Міхайличенка з київським "Динамо".

ФК Динамо КиївРезо ЧохонелідзеОлексій Михайличенко
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