"Чого соромишся, мавпо": відомий журналіст згадав про дику витівку Алієва в "Динамо"

Михайло Морозов Футбол 12:21, 29.04.2020 Оновлено: 12:43, 29.04.2020

Відомий журналіст Олексій Андронов згадав, що стало переломним моментом у стосунках Олександра Алієва і тодішнього тренера київського "Динамо" Валерія Газзаєва.

"Нігерійський захисник Аїла Юссуф, який тоді грав у "Динамо", нічого не підозрюючи, підійшов до блюда з макаронами. Поклав собі тарілку, посипав сиром, полив маслом і пішов на своє місце. Там залишалося трохи макаронів. Алієв схопив блюдо, наздогнав Юссуфа, і висипав йому залишки в тарілку з криками: "Чого соромишся, мавпо, візьми ще!" Коли прийшов поставити посуд на місце, співробітниця їдальні вже принесла нове, свіже, повне", – розповів Андронов у себе в Telegram.

Олександр Алієв
Динамо Київ від Шурика

Він зазначив, що за цю витівку ексдинамівець був оштрафований на 50% місячної зарплати, а потім залишив клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Алієв зробив зізнання про секс і нарвався на гнів колишньої дружини Тетяни.

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