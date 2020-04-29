Головна Новини
29 квітня • оновлено в 13:24
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Чого соромишся, мавпо": відомий журналіст згадав про дику витівку Алієва в "Динамо"

2.6т
Читати матеріал російською

Відомий журналіст Олексій Андронов згадав, що стало переломним моментом у стосунках Олександра Алієва і тодішнього тренера київського "Динамо" Валерія Газзаєва.

"Нігерійський захисник Аїла Юссуф, який тоді грав у "Динамо", нічого не підозрюючи, підійшов до блюда з макаронами. Поклав собі тарілку, посипав сиром, полив маслом і пішов на своє місце. Там залишалося трохи макаронів. Алієв схопив блюдо, наздогнав Юссуфа, і висипав йому залишки в тарілку з криками: "Чого соромишся, мавпо, візьми ще!" Коли прийшов поставити посуд на місце, співробітниця їдальні вже принесла нове, свіже, повне", – розповів Андронов у себе в Telegram.

Олександр Алієв

Олександр Алієв

Динамо Київ від Шурика

Він зазначив, що за цю витівку ексдинамівець був оштрафований на 50% місячної зарплати, а потім залишив клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Алієв зробив зізнання про секс і нарвався на гнів колишньої дружини Тетяни.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Валерій Газзаєв Олексій Андронов Олександр Алієв
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

  • У світі захворіли вже більше 3,1 мільйона осіб, загинули – майже 220 тисяч.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

  • У МОЗ розповіли, хто з українців частіше вмирає від коронавірусу.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
North
VS
Godsent
Тотал больше 2,5 карт
1.97 Сделать ставку
100 Thieves
VS
Triumph
Победа Triumph с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
Cloud9
VS
Evil Genuises
Победа Cloud9 с форой в +1,5 карту
1.76 Сделать ставку
Astralis
VS
Team Liquid
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
NiP
VS
ENCE
Победа NiP
1.46 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Славия
Инд. тотал БАТЭ больше 2
2.01 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Динамо Брест
Победа Шахтера
1.98 Сделать ставку
BOOM
VS
Isurus
Победа BOOM с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
c0ntact
Победа Movistar Riders
2,05 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Победа G2
1.90 Сделать ставку