Чого чекати від Росії на фіналі Ліги чемпіонів у Києві: версії українців

Українці не мають сумнівів у тому, що під час фіналу Ліги чемпіонів російські спецслужби влаштовуватимуть у Києві певні провокації. Про це свідчать результати опитування, проведеного на сайті OBOZREVATEL.

68% читачів ствердно відповіли на питання про подібні дії з боку РФ. Користувачі мережі однозначно вважають, що Росія не впустить шансу зіпсувати столиці України футбольне свято.

Ще 17% опитаних назвали подібні побоювання нісенітницею. На думку респондентів, українцям просто необхідно довіритися Службі безпекиУкраїни, яка зробить все для недопущення провокацій.

Деякі читачі нашого сайту вважають, що краще перестрахуватися і дні фіналу Ліги чемпіонів провести вдома. За такий варіант висловилися 13% опитаних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні у центрі Києва група невідомих у масках напала на фанатів англійського "Ліверпуля". Пізніше у мережі були опубліковані криваві фото з місця подій.