Колишній лікар "Локомотива" Савелій Мишалов заявив, що відновлення футбольних чемпіонатів таїть у собі загрозу зараження коронавірусом, незважаючи на всі правила та обмеження.

"На жаль, повністю виключити ризик не можна. Будь-яка кнопка ліфта таїть у собі загрозу. А зіткнення на полі? А постачальники продуктів, технічний персонал і просто випадкові люди? А сім'ї гравців хто проконтролює? Та й як виконати всі ці вимоги? Хочеться вірити у краще, і все ж повна стерильність у футболі неможлива. Німці почали, подивимося, як буде у них", – цитує слова Мишалова видання Чемпіонат.

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Він також пояснив, чому вважає, що коронавірус був виведений в лабораторії.

"Якого походження вірус? Лабораторного. Занадто унікальні у нього характеристики, він занадто чіпкий і безсмертний", – додав лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний лікар "Лаціо" Іво Пульчіні, навпаки, вважає небезпеку гри в футбол в умовах коронавірусу перебільшеною.