Воротар-бомбардир: у мережі згадали про приголомшливий футбольний рекорд

28 листопада виповнилося 20 років неординарній події у світі футболу: парагвайський воротар Хосе Луїс Чилаверт забив три м'ячі в одному матчі.

Це досягнення, яке нікому з голкіперів на професійному рівні повторити не вдалося.

Чилаверт забив 8 голів за збірну Парагваю

Хеттрик Чилаверта, який на той час вже став легендою збірної Парагваю, випав на звичайний матч чемпіонату Аргентини. "Велес Сарсфілд", за який виступав парагвайський воротар, приймав "Феррокаріль Оесте". Арбітр призначив у матчі три пенальті, а Чилаверт усі три 11-метрових реалізував. Поєдинок завершився з рахунком 6:1.

Хосе Луїс Чилаверт

Чилаверт неодноразово визнавався найкращим воротарем світу – в 1995-му, 1997-му і 1998 роках. Однак, попри дуже надійні дії в рамці воріт, особливістю голкіпера був його талант бомбардира: зокрема, він був майстром виконання штрафних ударів і пенальті.

Ось лише один із голів парагвайської легенди футболу, який він забив зі своєї половини поля:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті Мексики воротар забив божевільний гол ударом через все поле.

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