Головна Новини
30 листопада • оновлено в 11:20
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Воротар-бомбардир: у мережі згадали про приголомшливий футбольний рекорд

4.6т
Читати матеріал російською

28 листопада виповнилося 20 років неординарній події у світі футболу: парагвайський воротар Хосе Луїс Чилаверт забив три м'ячі в одному матчі.

Це досягнення, яке нікому з голкіперів на професійному рівні повторити не вдалося.

Чилаверт забив 8 голів за збірну Парагваю

Чилаверт забив 8 голів за збірну Парагваю

Хеттрик Чилаверта, який на той час вже став легендою збірної Парагваю, випав на звичайний матч чемпіонату Аргентини. "Велес Сарсфілд", за який виступав парагвайський воротар, приймав "Феррокаріль Оесте". Арбітр призначив у матчі три пенальті, а Чилаверт усі три 11-метрових реалізував. Поєдинок завершився з рахунком 6:1.

Новини
Мессі забив гол-шедевр і повторив рекорд Роналду

Хосе Луїс Чилаверт

Хосе Луїс Чилаверт

Чилаверт неодноразово визнавався найкращим воротарем світу – в 1995-му, 1997-му і 1998 роках. Однак, попри дуже надійні дії в рамці воріт, особливістю голкіпера був його талант бомбардира: зокрема, він був майстром виконання штрафних ударів і пенальті.

Ось лише один із голів парагвайської легенди футболу, який він забив зі своєї половини поля:

Воротар-бомбардир: у мережі згадали про приголомшливий футбольний рекорд
Воротар-бомбардир: у мережі згадали про приголомшливий футбольний рекорд

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті Мексики воротар забив божевільний гол ударом через все поле.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Юрій Трохимчук
Місце
Аргентина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги