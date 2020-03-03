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3 березня • оновлено в 22:00
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Чигринський розповів про ненависть Ібрагімовича до Гвардіоли

7.2т
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Український футболіст, колишній захисник "Барселони" Дмитро Чигринський розповів про свою дружбу зі шведським форвардом Златаном Ібрагімовичем і конфлікт шведа з Пепом Гвардіолою.

"Златан дуже своєрідний. Думаю, не всі правильно його розуміють, інтерпретують те, хто він такий зі своїм характером. Люди думають, що він любить показуху, а насправді він такий і є. Він не любить всі ці підлещування. Якщо ти з чимось не згоден, говори йому в обличчя, він тебе буде більше поважати, ніж коли ти тільки смієшся, що він такий жарт пустив", – сказав Чигринський в інтерв'ю Вацко Live.

Златан Ібрагімович і Дмитро Чигринський

Златан Ібрагімович і Дмитро Чигринський

soccernews.ru

Українець згадав про те, як спілкувався з Ібрагімовичем.

"Коли я тільки прийшов з "Шахтаря", іскри летіли, з перших тренувань взяв правило "Або ти, або тебе". Так вийшло, що потрапив Ібрі жорстко, він відразу після тренування підійшов, сказав: "Браво, Ісусе (прізвисько Чигринського - Ред.), браво". І у нас нормально з ним відразу пішло. Плюс ми жили з ним в одному готелі десь місяць-півтора. Іноді на тренування разом їздили, іноді він мене забирав", – поділився спогадами Дмитро.

Ібрагімович, Гвардіола, Моуріньо

Ібрагімович, Гвардіола, Моуріньо

Marca

Одного разу Ібрагімович зізнався українцеві, що мріє покинути "Барселону". Причиною був його конфлікт з Гвардіолою.

"Пам'ятаю, Україна грала товариський матч зі Швецією на Кіпрі. До мене підійшов Ібрагімович і сказав: "Ісусе, я повинен піти від цього гея", маючи на увазі Гвардіолу. Сказав, що більше не може терпіти таке ставлення", – зазначив Чигринський.

Нагадаємо, Дмитро Чигринський провів у "Барселоні" лише один сезон 2009/10.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти "Манчестер Сіті" висловили невдоволення роботою Пепа Гвардіоли на посаді головного тренера клубу, про що повідомили іспанського фахівця під час 45-хвилинної розмови в роздягальні.

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Автор
Денис Карпов
Особи
Пеп Гвардіола Златан Ібрагімович Дмитро Чигринський
Тег
ФК Барселона
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