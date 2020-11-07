Головний тренер збірної Італії, який не вірив у COVID-19, заразився коронавірусом

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні здав позитивний тест на коронавірус, повідомила Італійська федерація футболу (FIGC).

У заяві FIGC йдеться, що захворювання у 55-річного фахівця проходить безсимптомно, він перебуває на самоізоляції.

Раніше Манчіні скептично ставився до пандемії, опублікувавши жарт у своєму Instagram. На зображенні медсестра запитує пацієнта про те, як він заразився COVID-19. "Дивився новини", – відповідає останній. Жарт викликав неоднозначну реакцію пiдписників Манчіні, і фахівець пізніше видалив публікацію.

Жарт про COVID-19 від Манчіні Instagram Роберто Манчіні

Збірна Італії 11 листопада проведе товариський матч з Естонією. Потім "Скуадра адзурра" зіграє з Польщею (15 листопада) і Боснією і Герцеговиною (18 листопада) в Лізі націй УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський стронгмен, яка не вірив у коронавірус, заразився COVID-19 і описав весь "жах". Спортсмен у себе в Instagram зізнався, що відчув весь жах на собі.