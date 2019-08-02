"Чи ризикуватиме": стали відомі деталі травми лідера "Динамо"

Півзахисник "Динамо" Беньямін Вербич, який отримав травму в матчі 1-го туру чемпіонату України проти "Карпат" (2:0), йде на поправку.

Про це повідомив у Facebook журналіст пресслужби "біло-синіх" Андрій Шахов. "Щойно спілкувався з Вербичем — почувається нормально. Не знаю, чи ризикуватиме тренерський штаб ним завтра в матчі зі "Львовом", але проти "Брюгге" Бені зможе нам допомогти", — написав Шахов.

Беньямін Вербич

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про проблеми зі здоров'ям у лідера "Динамо". В матчі з "Карпатами" Вербич провів на полі лише тайм, а після гри вийшов із роздягальні з перев'язаним коліном.

Перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів "Брюгге" — "Динамо" відбудеться у вівторок, 6 серпня.

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