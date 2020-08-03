Червона картка за кашель: в Англії ввели незвичайне правило через коронавірус

Англійська футбольна асоціація (FA) ввела нове правило в умовах коронавірусу, згідно з яким футболісти можуть отримати червону або жовту картку за умисний кашель біля суперника або судді.

Як повідомляє видання ESPN, це нововведення вступить у силу негайно і буде використовуватися в лігах усіх рівнів. Арбітри повинні втручатися в ситуацію, якщо "бачать, що футболіст спеціально і з близької відстані кашлянув в обличчя супернику або одному з суддів".

Якщо порушення було недостатньо серйозним, то рефері може не вилучати гравця з поля, а обмежитися жовтою карткою. Відзначається, що арбітри не мають карати учасників матчу за "звичайний" кашель і повинні нагадувати їм про те, що не варто плюватися на газон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Американська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) ввела обмеження для гравців під час і після матчів у зв'язку з пандемією коронавірусу.