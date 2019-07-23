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Черговий гравець "Шахтаря" зібрався в Росію

2.9т Читати матеріал російською

Нігерійський нападаючий донецького "Шахтаря" Кайоде незабаром може перебратися в Росію і стати гравцем московського "Спартака".

Такою інформацією володіють журналісти С–Е. Повідомляється, що росіяни планує орендувати у "Шахтаря" нігерійського форварда з опцією подальшого викупу.

Кайоде

Кайоде

ФК "Шахтар"

У минулому сезоні Кайоде провів за гірників лише 10 матчів, в яких забив 1 гол і віддав одну результативну передачу.

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На майбутній чемпіонат донеччани не включили нігерійського футболіста в заявку команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст " Шахтаря " Данила Сагуткін продовжить свою кар'єру в "Єнісеї", який виступатиме у другому дивізіоні Росії.

Як повідомляє прес-служба команди, орендна угода з 23-річним захисником розрахована на сезон 2019/20.

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Тема
чемпіонат Росії
Теги
ФК Шахтар Спартак Москва
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Hartman Martha
Hartman Martha
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