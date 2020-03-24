Через себе: гравець збірної України вразив мережу неймовірним трюком

Футболіст угорського "Ференцвароша" і збірної України Ігор Харатін продемонстрував відмінну техніку, яка була високо оцінена підписниками відомого футбольного Instagram-профілю.

Ролик, опублікований на каналі 433, набрав пів мільйона переглядів за пів години. На ньому наш співвітчизник, стоячи за воротами, підняв м'яч із газону й ударом через себе з підкруткою відправив його в сітку.

Ігор Харатін

У нинішньому сезоні Харатін є беззаперечним гравцем основного складу "Ференцвароша", взявши участь у 21 поєдинку команди. Клуб, який тренує українець Сергій Ребров, лідирує в чемпіонаті Угорщини, випереджаючи найближчого переслідувача на три очки і маючи дві гри в запасі.

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