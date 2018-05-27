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Через Росію: в мережі знайшли несподівану причину ганебної гри Каріуса

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Воротар "Ліверпуля" Лоріс Каріус став головним антигероєм фінального поєдинку Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала". Голкіпер збірної Німеччини пропустила два ганебних голи і фактично позбавив свою команду перемоги.

У мережі відразу ж згадали інтерв'ю дворічної давнини, де Каріус захоплюється воротарем збірної Росії Ігорем Акінфеєвим і зазначає, що навчився у нього деяким прийомом.

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Це стало предметом жартів і стьобу в інтернеті.

соц мережі

соц мережі

соц мережі

Нагадаємо, що вирішальний матч Ліги чемпіонів "Реал" - "Ліверпуль" завершився з рахунком 3: 1. Неймовірним суперголом відзначився форвард "вершкових" Гарет Бейл.

Відзначимо, що напередодні поєдинку Кріштіану Роналду розбив до крові обличчя оператору.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
ФК ЛіверпульРеал Мадрид
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