Через Росію: в мережі знайшли несподівану причину ганебної гри Каріуса

Воротар "Ліверпуля" Лоріс Каріус став головним антигероєм фінального поєдинку Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала". Голкіпер збірної Німеччини пропустила два ганебних голи і фактично позбавив свою команду перемоги.

У мережі відразу ж згадали інтерв'ю дворічної давнини, де Каріус захоплюється воротарем збірної Росії Ігорем Акінфеєвим і зазначає, що навчився у нього деяким прийомом.

Це стало предметом жартів і стьобу в інтернеті.

соц мережі

соц мережі

соц мережі

Нагадаємо, що вирішальний матч Ліги чемпіонів "Реал" - "Ліверпуль" завершився з рахунком 3: 1. Неймовірним суперголом відзначився форвард "вершкових" Гарет Бейл.

Відзначимо, що напередодні поєдинку Кріштіану Роналду розбив до крові обличчя оператору.