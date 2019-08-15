Через провал в ЛЧ: ЗМІ порахували, скільки мільйонів втратило "Динамо" за Хацкевича

Київське "Динамо" втратило можливість заробити приблизно 45 мільйонів євро призових за час роботи Олександра Хацкевича.

Як підрахував сайт "Динамо" Київ від Шурика, саме стільки становить різниця між заробленими коштами за виступи в єврокубках і тими, що міг отримати клуб в разі більш успішного виступу.

Зокрема, мова йде про три невдачі в кваліфікації Ліги чемпіонів. Тільки в нинішньому сезоні "Динамо" могло заробити в найпрестижнішому європейському клубному турнірі 28,5 млн євро. Замість цього, сума призових в Лізі Європи складе гарантовані шість мільйонів.

Олександр Хацкевич ФК "Шахтар"

Всього ж за три роки роботи Хацкевича з командою кияни заробили 27,5 млн, хоча ця цифра могла скласти мінімум 72 мільйони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали ім'я нового головного тренера "Динамо" після відставки Олександра Хацкевича.

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