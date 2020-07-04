Через любов до України, – Мораес розповів про гроші за зміну громадянства

Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес заявив, що не отримав ніяких грошей за зміну громадянства з бразильського на українське.

33-річний уродженець Сан-Паулу прокоментував чутки, що в зміні його і Марлосового громадянства був зацікавлений "Шахтар".

"Я ні на гривню більше не заробив. Це можу сказати абсолютно щиро. Не сприймав це рішення з фінансової сторони. Я можу вам це довести і показати всю документацію, що не отримав ні на одну гривню більше за те, що змінив громадянство. Це на 100% було лише моє бажання через любов до України", – сказав Мораес в ефірі Вацко-Live.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мораес через три дні після отримання громадянства дебютував за "жовто-синіх" у грі відбору Євро-2020 з Португалією, а 25 березня вийшов у стартовому складі в матчі з Люксембургом.