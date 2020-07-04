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Через любов до України, – Мораес розповів про гроші за зміну громадянства

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
2,3 т.
Жуніор Мораес

Жуніор Мораес розповів про зміну громадянства.

Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес заявив, що не отримав ніяких грошей за зміну громадянства з бразильського на українське.

33-річний уродженець Сан-Паулу прокоментував чутки, що в зміні його і Марлосового громадянства був зацікавлений "Шахтар".

"Я ні на гривню більше не заробив. Це можу сказати абсолютно щиро. Не сприймав це рішення з фінансової сторони. Я можу вам це довести і показати всю документацію, що не отримав ні на одну гривню більше за те, що змінив громадянство. Це на 100% було лише моє бажання через любов до України", – сказав Мораес в ефірі Вацко-Live.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мораес через три дні після отримання громадянства дебютував за "жовто-синіх" у грі відбору Євро-2020 з Португалією, а 25 березня вийшов у стартовому складі в матчі з Люксембургом.

Жуніор Мораес
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