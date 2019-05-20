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Через Крим: екс-воротар "Спартака" проміняв Росію на Україну

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Колишній воротар московського "Спартака" Максим Левицький зізнався, що після анексії Росією Криму прийняв рішення переїхати зі столиці РФ до Києва.

Уродженець міста Шахти Ростовської області, який зіграв 8 матчів за збірною нашої країни, розповів, що в Києві почувається набагато комфортніше.

"Я народився в Ростовській області, велика частина моєї кар'єри пройшла в Росії, коли виступав за московське "Динамо" оформив собі російське громадянство. Але серцю не накажеш. Після подій в Криму в 2014 році вирішив, що по духу мені ближча Україна. Рішення про переїзд приймали на сімейній раді, дружина мене підтримала Старший син навіть перевівся з московського вузу до київського – це було його особистим рішенням. Таким чином він проявив свою громадянську позицію. Мені його вчинок сподобався", – цитує Левицького SportArena.

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Максим Левицький

Максим Левицький

Тижневик "Футбол"

Він також підкреслив, що відчуває себе громадянином України. "У мене є вид на проживання в Україні. І вважаю себе українцем. Пишаюся, що зіграв 8 матчів за збірну. Пам'ятаю, як 31 травня 2000 дебютував за синьо-жовту дружину на "Уемблі" в матчі з Англією. Це було здорово!" – заявив воротар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ повідомили про швидкий перехід в московський "Спартак" зірки збірної України Руслана Малиновського. При цьому агент футболіста звинуватив журналістів у брехні.

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Тема
анексія Криму
Теги
Спартак Москвазбірна України з футболу
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
😆😆😆😆 чи зрада, чи чи чи пэрэмоха
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Это зрада или перемога? Судя по неизвестности игрока - это полный обосратус ))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
и что? Усик же сказал-Крым крымчан...левицкий это кто?
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