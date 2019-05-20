Через Крим: екс-воротар "Спартака" проміняв Росію на Україну

Колишній воротар московського "Спартака" Максим Левицький зізнався, що після анексії Росією Криму прийняв рішення переїхати зі столиці РФ до Києва.

Уродженець міста Шахти Ростовської області, який зіграв 8 матчів за збірною нашої країни, розповів, що в Києві почувається набагато комфортніше.

"Я народився в Ростовській області, велика частина моєї кар'єри пройшла в Росії, коли виступав за московське "Динамо" оформив собі російське громадянство. Але серцю не накажеш. Після подій в Криму в 2014 році вирішив, що по духу мені ближча Україна. Рішення про переїзд приймали на сімейній раді, дружина мене підтримала Старший син навіть перевівся з московського вузу до київського – це було його особистим рішенням. Таким чином він проявив свою громадянську позицію. Мені його вчинок сподобався", – цитує Левицького SportArena.

Максим Левицький Тижневик "Футбол"

Він також підкреслив, що відчуває себе громадянином України. "У мене є вид на проживання в Україні. І вважаю себе українцем. Пишаюся, що зіграв 8 матчів за збірну. Пам'ятаю, як 31 травня 2000 дебютував за синьо-жовту дружину на "Уемблі" в матчі з Англією. Це було здорово!" – заявив воротар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ повідомили про швидкий перехід в московський "Спартак" зірки збірної України Руслана Малиновського. При цьому агент футболіста звинуватив журналістів у брехні.

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