Через коронавірус: у Франції ухвалили радикальне рішення щодо матчу Ліги чемпіонів

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "ПСЖ" і дортмундською "Боруссією", який запланований на середу, 11 березня, відбудеться за порожніх трибун через коронавірус.

На офіційній Twitter-сторінці поліцейської префектури Парижа з'явилося відповідне повідомлення. Таких радикальних заходів у столиці Франції вжили, щоб зупинити поширення епідемії.

Матч "ПСЖ" – "Боруссія"

#Coronavirus | En application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir , le préfet de Police a décidé que le match #PSGBVB se déroulera à huis clos. pic.twitter.com/arwKhKE81f - Préfecture de Police (@prefpolice) March 9, 2020

Нагадаємо, що перший поєдинок між командами в Німеччині завершився мінімальною перемогою дортмундців з рахунком 2:1.

Варто зазначити, що домашній матч "ПСЖ" проти "Страсбура" у французькому чемпіонаті, запланований на 7 березня, був перенесений на невизначений термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА може також заборонити уболівальникам бути присутніми на інших повторних поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В організації також заговорили про можливе припинення турніру через коронавірус.

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