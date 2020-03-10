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10 березня • оновлено в 15:24
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Через коронавірус: матч збірної України пройде без глядачів

1.2т
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Товариський матч збірної України проти Польщі, який має відбутися 31 березня в польському Хожуві, пройде без уболівальників.

"Поєдинки між Польщею та Фінляндією у Вроцлаві та Польщею й Україною в Хожуві пройдуть при порожніх трибунах. Трансляцію матчів можна буде подивитися по телевізору", – написав у себе в Twitter генеральний секретар Польського футбольного союзу Мачей Савіцкі.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу

Відзначимо, що домашні поєдинки молодіжної та жіночої збірних країни будуть також зіграні при порожніх трибунах.

Нагадаємо, що контрольний матч України проти Франції, який заплановано на 27 березня, може відбутися без уболівальників на "Стад де Франс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Італія, де всі спортивні змагання були припинені до 3 квітня, збирається звернутися до УЄФА з проханням перенести старт Євро-2020.

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Тема
Коронавірус
Місце
Польща
Теги
Збірна Франції з футболу збірна Польщі з футболу Збірна України з футболу
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