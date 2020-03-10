Через коронавірус: матч збірної України пройде без глядачів

Товариський матч збірної України проти Польщі, який має відбутися 31 березня в польському Хожуві, пройде без уболівальників.

"Поєдинки між Польщею та Фінляндією у Вроцлаві та Польщею й Україною в Хожуві пройдуть при порожніх трибунах. Трансляцію матчів можна буде подивитися по телевізору", – написав у себе в Twitter генеральний секретар Польського футбольного союзу Мачей Савіцкі.

Збірна України з футболу

Mecze POL-FIN we Wrocławiu i POL-UKR w Chorzowie odbędą się bez udziału publiczności i będą transmitowane w telewizji (TVP1). - Maciej Sawicki (@Maciej_Sawicki) March 10, 2020

Відзначимо, що домашні поєдинки молодіжної та жіночої збірних країни будуть також зіграні при порожніх трибунах.

Нагадаємо, що контрольний матч України проти Франції, який заплановано на 27 березня, може відбутися без уболівальників на "Стад де Франс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Італія, де всі спортивні змагання були припинені до 3 квітня, збирається звернутися до УЄФА з проханням перенести старт Євро-2020.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!