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13 лютого • оновлено в 14:49
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Через коронавірус: "Манчестер Юнайтед" відправив новачка команди в ізоляцію

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"Манчестер Юнайтед" помістив нігерійського новачка команди форварда Одіон Ігало на двотижневий карантин через загрозу поширення коронавірусу.

Як повідомляє агентство The Times, футболіст погодився з рішенням керівництва не допускати його до тренувань із першою командою протягом двох тижнів. 30-річний нігерієць тимчасово тренується у британському центрі тхеквондо неподалік від стадіону "Манчестер Сіті".

Одіон Ігало

Одіон Ігало

Нагадаємо, що Ігало перейшов в один із найтитулованіших клубів Англії на правах оренди з китайського "Шанхай Шеньхуа". Перед переходом у Китай у 2017 році форвард виступав за іншу команду англійської Прем'єр-ліги – "Уотфорд".

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Теми
Коронавірус Чемпіонат Англії
Тег
ФК Манчестер Юнайтед
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