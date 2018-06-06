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Через Донбас та Крим ФІФА ввела заборону для Росії

6.3тЧитати новину російською

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила всім артистам Росії, які давали концерти в Криму і на Донбасі, брати участь в концертній програмі в фан-зонах ЧС-2018.

Telegram-канал MASH стверджує, що подібний лист від ФІФА отримала Юлія Чичеріна.

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Telegram-канал "Спорт і плітки" наводить інформацію, що ця заборона торкнеться всіх артистів, які засвітилися на півострові і в "республіках" на сході України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, що в травні Чичеріна виступила на окупованому Донбасі перед терористами. Артистка дала концерт в Донецькій філармонії.

Нагадаємо, що артистка є прихильницею терористів "Л / ДНР". В травнi 2017 року російська рокерша навіть отримала паспорт так званої "ЛНР".

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Тема
ЧС-2018
Місце
Росія
Об'єкт
ФІФА
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