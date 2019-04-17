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Через "Динамо" - "Шахтар": стало відомо про зміну в дебатах Порошенка і Зеленського

5.9тЧитати матеріал російською

Сцена на НСК "Олімпійському", на якій відбудуться дебати між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, не буде встановлена на газоні.

Порошенко - Зеленський

Порошенко - Зеленський

"Через кілька днів відбудеться матч "Динамо" - "Шахтар" (24 квітня) і до цього часу поле буде зіпсовано. Тому було ухвалено рішення поставити сцену так, як зазвичай вона ставиться на концертах. Потім повернулися наші опоненти і сказали, що поставлять свою сцену з іншого боку", – цитує спікера штабу Зеленського Дмитра Разумкова "Новости Донбасса" з посиланням на телеканал "112 Україна".

За його словами, місця на "Олімпійському" можуть бути розподілені так: 30% – прихильники Зеленського, 30% – прихильники Порошенка і 40% - ті люди, які не визначились або підтримували інших кандидатів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Порошенко заявив, що його команда уклала тристоронню угоду із Зеленським та НСК "Олімпійський". При цьому сторони не могли домовитися про точну дату проведення дебатів.

  • В "Олімпійському" повідомили, що стадіон орендований штабами кандидатів у президенти на 15 годин – з 09:00 до 00:00 19 квітня.

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Тема
Динамо - Шахтар
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
дебатиВыборы 2019НСК Олімпійський
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