Через 15 років: чому "Динамо" призначило головним тренером Михайличенка

Менше доби київське "Динамо" було без тренера - в середу вдень був звільнений Олександр Хацкевич, а в четвер приблизно в той же час новим наставником призначений Олексій Михайличенко.

Власне, ще більш рання попередня інформація про прихід Михайличенко нікого не здивувала. Хоча в цей раз кандидатів на крісло був багато. Але OBOZREVATEL пояснює, чому від Ігоря Суркіса зараз не варто чекати іншого сценарію, і що допомогло Михайличенко знову очолити "Динамо", 15 років потому.

Прихід Михайличенка на пост головного читався?

Так, по суті, призначення Михайличенка не повинно дивувати. Відразу після відставки Хацкевича вболівальники підняли неабияку хвилю обговорень з масою кандидатів, де Олексій Олександрович був не на перших позиціях. Але коли з клубних джерел почала з'являтися перша інфа про конкретні дії по новому тренеру, в ній фігурував саме Михайличенко.

Олексій Михайличенко dynamo.kiev.ua

Тут все відштовхується від двох чинників - невдалий час для зміни наставника та небажання Суркіса міняти позицію щодо головного тренера. Президент вже багато років довіряє колишнім гравцям "Динамо" різного статусу, і Михайличенко через низку причин в цей раз виявився на провідних позиціях списку.

До того ж небажання шукати людину без історії "Динамо" (або навіть іноземця) продиктовано також невдалим часом для зміни тренера. Серпень - чемпіонат набирає обертів, скоро старт в Кубку країни та в груповій стадії єврокубків. По-хорошому, тренеру з чистого аркуша потрібні для роботи літні та зимові збори з "повним фаршем", щоб команда здобула потрібний ігровий образ і почала давати результат. Зараз же літні збори у нового тренера вже втрачені.

І дуже велику роль для Михайличенка зіграла його робота в клубі, але не в тренерському штабі. Спочатку разом з Хацкевичем був звільнений і весь його штаб (але Михайла Михайлова таки повернуто), що натякає на бажання босів "Динамо" повністю оновити тренувальний процес.

Михайличенко ж тут виявився в ідеальній позиції - з одного боку, він довгий час працює в клубі і добре знає всі внутрішні процеси. З іншого - 7 років не був учасником тренерської роботи "Динамо" (лише в 2012-му деякий час був в штабі Олега Блохіна) і явно дивиться на тренувальну роботу команди "чистим" оком.

Для Суркіса ж варіант "звернутися до Михайличенко" був найпростішим шляхом - своя, клубна людина, що знаходиться поруч та обізнана в ситуації в клубі. Якщо ти не налаштований на радикальні зміни та роботу з незнайомими фахівцями, нічого кращого й не придумати.

Чи складав хтось реальну конкуренцію Михайличенка?

Якщо відкидати всіх фахівців "із зовні" (іноземців та людей, далеких від "Динамо"), то сфера вибору головного тренера у Суркіса була не такою вже великою.

В останній раз Олексій Михайличенко сидів на тренерській лаві "Динамо" в 2012 році narodna-pravda.ua

Пророки відставки Хацкевича ще на початку літа часто бачили наступником Олега Лужного. Клубна легенда нарешті закріпилася в тренерському штабі і почала діяти, коли завдяки жорсткості та прочуханам в перервах "біло-сині" після невдалого першого тайму зносили суперника у другому. Здавалося, "Динамо" не вистачає такої жорсткості в іпостасі головного тренера, та й сам Лужний вже піднабрався потрібних знань. Але ні.

Ще одним з передбачуваних варіантів після Хацкевича був Максим Шацьких. Коли Шацьких прийшов в штаб Хацкевича, зібрав багато позитивних відгуків (в тому числі й від президента клубу). Але за ці два роки роботи легендарний екс-форвард "Динамо" не вразив тренерською роботою та швидко відійшов в сторону. Коли стало відомо, що боси клубу "обнуляють" весь тренерський штаб, Лужний та Шацьких швидко пішли з авансцени вибору нового тренера. Хоча Шацьких, впевнені, ще повернеться.

Не тренував 10 років, і легко став головним тренером "Динамо"?

Критики відразу відзначили, що Михайличенко неабияк "заіржавів" як тренер - фахівець самостійно не керував командами вже 10 років, з 2009-го.

Олексій Михайличенко в футболці збірної України glavred.info

В останній раз на тренерському кріслі Михайличенко був в 2009 році в ролі наставника збірної України. Правда, тоді для нього все закінчилося сумно - програшем в плей-офф кваліфікації ЧС-2010 збірній Греції. Справжнє фіаско для тієї збірної України, мабуть, з різних сторін вдарило і по Михайличенко. На кілька років він взагалі взяв паузу, а в 2011 таки повернувся в "Динамо", але не на тренерську, а в адміністративну роботу.

Хоча після 2011-го Михайличенка все ж повернули на тренерську лаву, але лише короткостроково - спочатку асистентом Блохіну, а потім і "в.о." після його відставки. Тоді здавалося, що фахівець знову може спробувати з "Динамо", але сам Михайличенко геть відсторонився від цього і знову кинув тренерську роботу зовсім, ставши спортивним директором клубу на цілих 5 років.

Більш молоде покоління вболівальників уже й не пам'ятає Михайличенко в статусі головного тренера, все більше зміцнюючи його образ функціонера. Втім, до роботи в збірній України у нього були і хороші сторінки - плідна робота з українською "молодіжкою" з виходом у фінал Євро-2006 (U-21), а також два чемпіонства і Кубок України з "Динамо" на початку 2000-х . Але в 2004-му році Михайличенко напоровся на поразку в першому (домашньому) матчі від "Трабзонспора" в кваліфікації ЛЧ, і на "гарячих емоціях" був замінений на Йожефа Сабо. Але хто знає, як би склалася кар'єра Михайличенка-тренера, пройди він "Трабзонспор" і вийшовши з "Динамо" в групу ЛЧ 15 років тому.

Наскільки ефективним буде нинішній прихід Михайличенка?

Дуже туманне питання. З одного боку, Михайличенко приходить свіжим по відношенню до нинішнього "Динамо", без будь-яких слідів роботи в тренерському штабі за останні 7 років (величезний термін як для нинішнього українського футболу). Плюс основні помічники у нового наставника теж будуть новими, з колишніх залишився тільки тренер воротарів Михайлов. Тому від Михайличенка чекають своєрідного "чистого аркуша" в тренувальному процесі.

Олексій Михайличенко не вперше одягне тренерську форму "Динамо" wsport.com.ua

Але з іншого боку, новий наставник автоматом потрапляє в "лещата" очікувань. Сезон вже почався невдало (третє поспіль непопадання в Лігу чемпіонів серйозно розлютило фанатів), плюс всі жадають практичної (а не теоретичної) конкуренції з "Шахтарем" в чемпіонаті. Тому хоч і у Михайличенка є певний запас довіри, але часу на довгі дистанції - немає. Новому тренеру і так пощастило, що матч "Динамо" 4-го туру з "Маріуполем" перенесений з майбутнього уїк-енду на вересень. В результаті є зайвий тиждень без передматчевої підготовки, щоб розібратися, що до чого.

Чи заграє "Динамо" новими фарбами вже в цьому сезоні? Далеко не факт. Багато залежить не тільки від Михайличенко, але і від самого Суркіса - як будуть здійснюватися трансфери, кого зможе запрошувати клуб і т.д. У середовищі уболівальників уже давно закріпилась думка, що "Динамо" має потребу в радикальних змінах не тільки на тренерській лаві, а й у всій структурі управління. Михайличенко може знайти способи довести зворотне. Але в той же час високі шанси бути поглинутим і зламаним системою та обставинами.

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