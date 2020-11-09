Черчесов вперше прокоментував секс-скандал з Дзюбою

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов не обговорював з форвардом Артемом Дзюбою скандал навколо його інтимного відео.

Про це сам наставник "триколірних" заявив у коментарі прес-службі національної команди. За словами Черчесова, рішення не викликати нападника "Зеніту" на листопадові матчі збірної він приймав одноосібно.

"Ситуації в житті бувають усілякі. Ми постаралися максимально і команду від цієї ситуації відсунути. І Артему потрібен час, щоб якось прийти в себе і побути в сім'ї. Тому ми і вирішили, що на цьому зборі його не буде. Я з ним не розмовляв. З тренерського штабу зв'язалися. Він від початку знав моє рішення, тому що я попросив, щоб він готувався до своєї зустрічі і гідно зіграв. Таку ситуацію треба максимально комфортно для всіх сторін закрити. Він побуде вдома, і ситуація закриється", – заявив наставник росіян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Дзюба пояснив появу відео, на якому він самозадовольнятися, заявивши, що зробив помилку.