Черчесов нахамив шоумену в прямому ефірі після жеребкування відбору на ЧС-2022 з футболу

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов вступив у словесну перепалку з шоуменом телеканалу "ТНТ" Дмитром Позовом після жеребкування відбору на ЧС-2022 в Катарі.

Комік викрив наставника національної команди РФ у тому, що той виправдовується за недавню розгромну поразку в матчі з Сербією в Лізі націй (0:5). Черчесов припустив, що Позов нібито погано знає російську мову, і сказав шоумену не виставляти оцінок збірній.

"Ось цей хлопець, як прізвище твоя? Я тебе, по-перше, вітаю. У мене складається враження, що ви російську погано розумієте. Коли головному тренеру ставлять запитання, він відповідає, а не виправдовується. Поруч з тобою сидять два Діми – з одним грав, а іншого треную. І ось вони тобі точно скажуть, виправдовується колись Черчесов чи ні. А так тобі доброго вечора. Якщо вам рупор дають, ви оцінки не виставляйте", – заявив тренер в прямому ефірі на YouTube-каналі "Збірної Росії з футболу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, після поразки від збірної Сербії Черчесов розкритикував своїх підопічних і викликав гнів з боку московського ЦСКА.