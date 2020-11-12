Черчесов нахамив Губернієву в прямому ефірі після матчу збірної Росії. Відео

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов різко відповів журналісту Дмитру Губернієву на питання про те, чому голкіпер "Краснодара" Матвій Сафонов не зіграв у товариському матчі проти Молдови.

Наставник не зміг стримати емоцій. Епізод потрапив у прямий ефір "Матч ТВ".

"Він ваш син позашлюбний? Ви весь час про нього питаєте. Коли вважатимемо за потрібне, тоді це ми і зробимо. Зрозуміло, що у нього зараз не найвдаліший [період]. Він не вигравав, приїхав трохи втомлений. Вирішили, що сьогоднішню гру буде грати Гільєрме, а наступні ігри – подивимося, хто буде в якому стані психологічному", – сказав Черчесов.

Нагадаємо, що росіяни в гостьовому товариському матчі сенсаційно не зуміли перемогти команду Молдови. Зустріч на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі завершилася з рахунком 0:0.