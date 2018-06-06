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Треш дня: головний тренер збірної Росії влаштував цирк після матчу

2.5тЧитати новину російською

Головний тренер збірної Росії з футболу Станіслав Черчесов від душі повеселив всіх на прес-конференції після контрольного матчу з Туреччиною (1:1).

На заході був присутній друг наставника - перуанський журналіст, - якого російський наставник попросив розпочати захід, йдеться в повідомленні "Спорт Експрес".

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"Звичайно, ми очікували на перемогу. Але нічия - перший крок до першої перемоги. Тому я вітаю вас з цим результатом", - заявив репортер видання Libero російською.

Черчесов після жартома сказав, що на цьому прес-конференція закінчена.

В кінці керманич збірної РФ запропонував всім ще раз послухати іноземного журналіста: "Росія виступить добре, послухайте перуанця", - заявив головний тренер.

"Безумовно, всім хочеться бачити хорошу команду у Росії. Але все потихеньку, напевно. Тому давайте підтримаємо нашого тренера, нашу збірну, щоб вона 14 числа показала найкращий футбол і виграла хоча б в один м'яч. За перемогу Росії", - у свою чергу підсумував перуанський журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії напередодні програла австрійцям.

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Тема
ЧС-2018
Особа
Станіслав Черчесов
Місце
РосіяМосква
Об'єкт
збірна Росії з футболу
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