Треш дня: головний тренер збірної Росії влаштував цирк після матчу

Головний тренер збірної Росії з футболу Станіслав Черчесов від душі повеселив всіх на прес-конференції після контрольного матчу з Туреччиною (1:1).

На заході був присутній друг наставника - перуанський журналіст, - якого російський наставник попросив розпочати захід, йдеться в повідомленні "Спорт Експрес".

"Звичайно, ми очікували на перемогу. Але нічия - перший крок до першої перемоги. Тому я вітаю вас з цим результатом", - заявив репортер видання Libero російською.

З цирку розпочалося, цирком і закінчилося 😣 pic.twitter.com/G02U1kIZcw - Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) June 5, 2018

Черчесов після жартома сказав, що на цьому прес-конференція закінчена.

В кінці керманич збірної РФ запропонував всім ще раз послухати іноземного журналіста: "Росія виступить добре, послухайте перуанця", - заявив головний тренер.

"Безумовно, всім хочеться бачити хорошу команду у Росії. Але все потихеньку, напевно. Тому давайте підтримаємо нашого тренера, нашу збірну, щоб вона 14 числа показала найкращий футбол і виграла хоча б в один м'яч. За перемогу Росії", - у свою чергу підсумував перуанський журналіст.

З цирку розпочалося, цирком і закінчилося 😣 pic.twitter.com/G02U1kIZcw - Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) June 5, 2018

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії напередодні програла австрійцям.