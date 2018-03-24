Черчесов безглуздо виправдався за ганьбу від Бразилії і отримав "відповідь" від уболівальників

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов пояснив поразку від Бразилії тим, що йому не вистачило часу випустити свіжого гравця.

"Якщо ви звернули увагу, то буквально за 30 секунд до кожного голу у нас на брівці стояв гравець, готовий вийти на заміну. ​​Я відчував, що суперник перехоплює ініціативу. І не вистачало часу, щоб випустити свіжого футболіста. На такому рівні не можна упускати ініціативу навіть не на 13 хвилин, а на пару. Тим більше проти команди, яка вміє так грати в атаці", - заявив Черчесов.

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Тренер відзначив, що поки не обговорював зі своїми помічниками, що потрібно поміняти в грі команди.

"Треба віддати належне, якщо брати технічне оснащення, бразильська команда трохи вище нас. Захисники у нас нові, Самедова на тому зборі не було, Кузя з травмою приїхав. Це констатація факту, а не причина", - підсумував тренер.

Фанатів абсолютно не влаштували такі відповіді і в соціальних мережах на Черчесова обрушився град критики упереміш з образами.

Нагадаємо, що товариський матч футбольних збірних Росії і Бразилії відбувся в п'ятницю, 23 березня в Лужниках і завершився з рахунком 0:3.

Пізніше вболівальники в соціальних мережах розповіли про жахливу організації матчу.

Крім того, стало відомо про антирекорд національної команди РФ, який підопічні Черчесова встановили в Москві.