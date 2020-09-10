Чемпіонка світу з футболу перейшла в чоловічу команду

Максим Іншаков Футбол 23:40, 10.09.2020 Оновлено: 23:58, 10.09.2020

Юкі Нагасато, яка разом із жіночою збірною Японії виграла в 2011 році чемпіонат світу, підписала контракт із "Хаябуса Ельовіт", що виступає в чоловічій Футбольної лізі префектури Канагава, повідомляє ESPN.

33-річна Нагасато стане першою японкою, яка зіграє в одній команді разом із чоловіками. Дівчина перейшла в японський клуб на правах оренди з американського "Чикаго Ред Старс".

У серпні "Фоарут", представник четвертого дивізіону чемпіонату Нідерландів, підписав контракт із 19-річною Еллен Фоккема. Відзначається, що експеримент покликаний допомогти розвитку рівноправності в футболі.

Нагасато грає у США з 2017 року. На її рахунку 52 матчі в чемпіонаті. У 2019 вона забила вісім голів і віддала стільки ж результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисниця фінського клубу JyPK Хенна Хонканен відзначилася феноменальним ударом у матчі Вищої футбольної ліги країни і "звела з розуму" коментатора.

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