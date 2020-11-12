Чемпіони світу з футболу за три хвилини програли резерву збірної Фінляндії. Відео

Михайло Морозов Футбол 10:29, 12.11.2020 Оновлено: 11:08, 12.11.2020

Чемпіони світу з футболу 2018 року французи сенсаційно поступилися резервному складу збірної Фінляндії на своєму полі з рахунком 0:2.

Стартовий відрізок поєдинку залишився за господарями, які влаштували навалу на ворота скандинавської команди. Аутсайдерам поєдинку вдалося витримати цей тиск, а потім вирішити результат поєдинку за три хвилини в середині першого тайму – на 28-й хвилині Маркус Форсс реалізував вихід віч-на-віч, а на 31-й Онні Валакарі пробив з-за меж штрафного і влучив у дев'ятку.

Зазначимо, що перед матчем на перемогу Франції можна було поставити за 1,15-1,16, а успіх їхніх суперників оцінювався котуванням 17,00-24,00. Наступні дві гри чемпіони світу проведуть проти Португалії (14 листопада) і Швеції (17 листопада) в Лізі націй, а фіни в цьому ж турнірі зустрінуться з Болгарією (15 листопада) та Уельсом (18 листопада).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексфутболіст "Динамо" Домагой Віда дізнався про зараження коронавірусом у перерві матчу проти Туреччини. Поєдинок між командами закінчився з рахунком 3:3.

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