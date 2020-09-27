Чемпіонат Вірменії по футболу зупинений через воєнний стан

Чемпіонат Вірменії по футболу тимчасово зупинений через введений в країні воєнний стан, повідомляє пресслужба єреванського клубу "Урарту" з посиланням на лист Федерації футболу Вірменії (ФФА).

"Ми отримали лист від відділу організації та проведення змагань ФФА, в якому було сказано про те, що до закінчення дії воєнного стану матчі всіх чемпіонатів, що проводяться під егідою ФФА, переносяться", – йдеться в заяві, яка була опублікована на сайті "Урарту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, в Нагірному Карабаху поновились бої. Уряди Вірменії і невизнаного Карабаху оголосили військовий стан.