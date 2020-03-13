Чемпіонат України з футболу: де дивитися онлайн 23-й тур

В українській футбольній Прем'єр-лізі 14-15 березня пройдуть матчі першого туру другого етапу національної першості.
Через пандемію коронавіруса в світі і карантин в Україні поєдинки пройдуть без глядачів. Крім того, є велика ймовірність, що після 23-го туру УПЛ чемпіонат буде зупинений. Поки ж вболівальники будуть найбільш пильно спостерігати за грою "Динамо" і "Десни" і протистоянням "Зоря" – "Шахтар".
Побачити трансляції зустрічей можна на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 та УНІАН. Вашій увазі повний розклад матчів.
Прем'єр-ліга України. 23-й тур
14 березня (субота)
14:00. "Львів" – "Карпати", "Футбол 2"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Денис Кутаков
17:00. "Олександрія" – "Колос", "Футбол 2"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Ігор Пасхал
17:00. "Дніпро-1" – "Маріуполь", УНІАН
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Катерина Монзуль
Арбітр VAR: Євген Арановський
15 березня (неділя)
14:00. "Зоря" – "Шахтар", УНІАН
Запоріжжя, "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Анатолій Абдула
17:00. "Динамо" – "Десна", 2+2
Київ, стадіон "Олімпійський"
Головний арбітр: Сергій Бойко
Арбітр VAR: Микола Балакін
19:30. "Олімпік" – "Ворскла", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Ярослав Козик
Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний союз (УЄФА) оголосив про перенесення матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи, які були заплановані на 17-19 березня.
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