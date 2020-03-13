Чемпіонат України з футболу: де дивитися онлайн 23-й тур

В українській футбольній Прем'єр-лізі 14-15 березня пройдуть матчі першого туру другого етапу національної першості.

Через пандемію коронавіруса в світі і карантин в Україні поєдинки пройдуть без глядачів. Крім того, є велика ймовірність, що після 23-го туру УПЛ чемпіонат буде зупинений. Поки ж вболівальники будуть найбільш пильно спостерігати за грою "Динамо" і "Десни" і протистоянням "Зоря" – "Шахтар".

Побачити трансляції зустрічей можна на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 та УНІАН. Вашій увазі повний розклад матчів.

Прем'єр-ліга України. 23-й тур

14 березня (субота)

14:00. "Львів" – "Карпати", "Футбол 2"

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Денис Кутаков

17:00. "Олександрія" – "Колос", "Футбол 2"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Ігор Пасхал

17:00. "Дніпро-1" – "Маріуполь", УНІАН

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Катерина Монзуль

Арбітр VAR: Євген Арановський

15 березня (неділя)

14:00. "Зоря" – "Шахтар", УНІАН

Запоріжжя, "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Анатолій Абдула

17:00. "Динамо" – "Десна", 2+2

Київ, стадіон "Олімпійський"

Головний арбітр: Сергій Бойко

Арбітр VAR: Микола Балакін

19:30. "Олімпік" – "Ворскла", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Ярослав Козик

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний союз (УЄФА) оголосив про перенесення матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи, які були заплановані на 17-19 березня.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!