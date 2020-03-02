Чемпіонат України з футболу: де дивитися онлайн 21-й тур УПЛ

В українській футбольній Прем'єр-лізі після сенсаційного 20-го туру вже 3 березня стартує черговий ігровий день.

Київське "Динамо" зобов'язане закрити поразку від "Дніпра-1" домашнім матчем з "Колосом". Самі ж дніпряни спробують створити другу поспіль сенсацію в грі з "Шахтарем" у Харкові.

Любителі футболу зможуть побачити матчі туру на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 та УНІАН. Вашій увазі повний розклад 21-го туру УПЛ.

Прем'єр-ліга України. 21-й тур

3 березня (середа)

19:30. "Динамо" – "Колос", 2+2

Київ, НСК "Олімпіскій"

Головний арбітр: Віталій Романов

Арбітр VAR: Микола Балакін

4 березня (середа)

14:00. "Маріуполь" – "Ворскла", "Футбол 2"

Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка

Головний арбітр: Олександр Дердо

17:00. "Олімпік" – "Десна", "Футбол 2"

Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Віктор Копієвський

17:00. "Зоря" – "Львів", УНІАН

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Дмитро Бондаренко

19.00. "Шахтар" – "Дніпро-1", "Футбол 1"

Харків, стадіон "Металіст"

Головний арбітр: Сергій Бойко

Арбітр VAR: Євген Арановський

19:30. "Карпати" – "Олександрія"

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Дмитро Крівушкін

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко пояснив поразку від "Дніпра-1", в якому півзахисник Віталій Буяльський став першим в історії Прем'єр-ліги гравцем, вилученим за допомогою системи VAR.

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