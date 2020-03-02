Чемпіонат України з футболу: де дивитися онлайн 21-й тур УПЛ

В українській футбольній Прем'єр-лізі після сенсаційного 20-го туру вже 3 березня стартує черговий ігровий день.
Київське "Динамо" зобов'язане закрити поразку від "Дніпра-1" домашнім матчем з "Колосом". Самі ж дніпряни спробують створити другу поспіль сенсацію в грі з "Шахтарем" у Харкові.
Любителі футболу зможуть побачити матчі туру на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 та УНІАН. Вашій увазі повний розклад 21-го туру УПЛ.
Прем'єр-ліга України. 21-й тур
3 березня (середа)
19:30. "Динамо" – "Колос", 2+2
Київ, НСК "Олімпіскій"
Головний арбітр: Віталій Романов
Арбітр VAR: Микола Балакін
4 березня (середа)
14:00. "Маріуполь" – "Ворскла", "Футбол 2"
Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка
Головний арбітр: Олександр Дердо
17:00. "Олімпік" – "Десна", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Віктор Копієвський
17:00. "Зоря" – "Львів", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Дмитро Бондаренко
19.00. "Шахтар" – "Дніпро-1", "Футбол 1"
Харків, стадіон "Металіст"
Головний арбітр: Сергій Бойко
Арбітр VAR: Євген Арановський
19:30. "Карпати" – "Олександрія"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Дмитро Крівушкін
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко пояснив поразку від "Дніпра-1", в якому півзахисник Віталій Буяльський став першим в історії Прем'єр-ліги гравцем, вилученим за допомогою системи VAR.
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