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2 березня • оновлено в 20:30
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Чемпіонат України з футболу: де дивитися онлайн 21-й тур УПЛ

1.1т
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В українській футбольній Прем'єр-лізі після сенсаційного 20-го туру вже 3 березня стартує черговий ігровий день.

Київське "Динамо" зобов'язане закрити поразку від "Дніпра-1" домашнім матчем з "Колосом". Самі ж дніпряни спробують створити другу поспіль сенсацію в грі з "Шахтарем" у Харкові.

Любителі футболу зможуть побачити матчі туру на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 та УНІАН. Вашій увазі повний розклад 21-го туру УПЛ.

Прем'єр-ліга України. 21-й тур

3 березня (середа)

19:30. "Динамо" – "Колос", 2+2
Київ, НСК "Олімпіскій"
Головний арбітр: Віталій Романов
Арбітр VAR: Микола Балакін

4 березня (середа)

14:00. "Маріуполь" – "Ворскла", "Футбол 2"
Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка
Головний арбітр: Олександр Дердо

17:00. "Олімпік" – "Десна", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Віктор Копієвський

17:00. "Зоря" – "Львів", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Дмитро Бондаренко

19.00. "Шахтар" – "Дніпро-1", "Футбол 1"
Харків, стадіон "Металіст"
Головний арбітр: Сергій Бойко
Арбітр VAR: Євген Арановський

19:30. "Карпати" – "Олександрія"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Дмитро Крівушкін

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко пояснив поразку від "Дніпра-1", в якому півзахисник Віталій Буяльський став першим в історії Прем'єр-ліги гравцем, вилученим за допомогою системи VAR.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Прем'єр-ліга України
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Ставка матча
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Анастасия Потапова
VS
Джулия Гатто-Монтиконе
Победа Анастасии Потаповой с форой в -4,0 гейма
1.87 Сделать ставку
Лорен Дэвис
VS
Надя Подороска
Победа Нади Подороски с форой в +2,0 гейма
1.91 Сделать ставку
Барбара Хаас
VS
Ирина Фалькони
Победа Барбары Хаас с форой в +3,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Шелби Роджерс
VS
Николь Гиббс
Победа Шелби Роджерс с форой в -3,0 гейма
1.88 Сделать ставку
Анна Калинская
VS
Усуэ Арконада
Победа Анны Калинской с форой в -1,5 гейма
1.86 Сделать ставку
Катарина Завацкая
VS
Франческа Ди Лоренцо
Победа Франчески Ди Лоренцо с форой в -0,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Динамо
VS
Колос
Тотал меньше 3-х голов
2.08 Сделать ставку
Саарбрюккен
VS
Фортуна
Тотал меньше 2,5 гола
2.08 Сделать ставку
Перуджа
VS
Беневенто
Тотал меньше 2,5 гола
1.66 Сделать ставку
Ливорно
VS
Фрозиноне
Тотал меньше 2,5 гола
1.61 Сделать ставку