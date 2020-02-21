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21 лютого • оновлено в 19:23
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Чемпіонат України з футболу: де дивитися історичний 19-й тур

1.2т
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У суботу, 22 лютого, поновлюється чемпіонат України з футболу. У розіграші Прем'єр-ліги будуть зіграні матчі 19-го туру.

Ігровий день примітний тим, що вперше в українській першості буде використовуватися система відеодопомоги арбітрам. Вона буде задіяна на поєдинках "Динамо" – "Ворскла" і "Шахтар" – "Десна".

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Матчі можна буде побачити на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 та УНІАН. Вашій увазі розклад і календар туру.

Прем'єр-ліга України. 19-й тур

22 лютого (суботу)

14:00. "Маріуполь" – "Зоря", "Футбол 2"
Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка
Головний арбітр: Ярослав Козик

17:00. "Динамо" – "Ворскла", 2+2
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановський
Головний арбітр: Віталій Романов
Арбітр VAR: Микола Балакін

23 лютого (неділя)

14:00. "Олександрія" – "Колос", "Футбол 1"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Юрій Іванов

14:00. "Карпати" – "Дніпро-1", УНІАН
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Дмитро Кутаков

17:00. "Шахтар" – "Десна", "Футбол 1"
Харків, ОСК "Металіст"
Головний арбітр: Євген Арановський
Арбітр VAR: Сергій Бойко

19:30. "Олімпік" – "Львів", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановський
Головний арбітр: Костянтин Труханов

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" обіграв лісабонську "Бенфіка" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Прем'єр-ліга України
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