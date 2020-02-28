Чемпіонат України з футболу: де дивитися 20-й тур Прем'єр-ліги

В українській футбольній Прем'єр-лізі у п'ятницю, 28 лютого, стартував 20-й тур першого етапу змагань.

Найбільш цікавими можна вважати протистояння "Дніпра-1" і київського "Динамо". Лідер же чемпіонату "Шахтар" зіграє на виїзді з полтавською "Ворсклою".

Традиційно вболівальники зможуть побачити ігри УПЛ на каналах 2+2, УНІАН, "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад дня.

Прем'єр-ліга України. 20-й тур

28 лютого (п'ятниця)

19.00. "Дніпро-1" – "Динамо", 2+2

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Катерина Монзуль

Арбітр VAR: Євген Арановський

29 лютого (субота)

14:00. "Львів" – "Олександрія", "Футбол 2"

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Анатолій Абдула

14:00. "Десна" – "Маріуполь", УНІАН

Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Андрій Коваленко

17:00. "Колос" – "Карпати", "Футбол 2"

Київ, стадіон "Оболонь-Арена"

Головний арбітр: Максим Козиряцький

1 березня (неділя)

14:00. "Зоря" – "Олімпік", "УНІАН"

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Сергій Бойко

Арбітр VAR: Віталій Романов

17:00. "Ворскла" – "Шахтар", "Футбол 1"

Полтава, стадіон Олексія Бутовського

Головний арбітр: Ігор Пасхал

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" у божевільному матчі обіграв "Бенфіку" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Українська команда також дізналася суперника по наступного етапу турніру.

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