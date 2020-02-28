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28 лютого • оновлено в 20:40
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Чемпіонат України з футболу: де дивитися 20-й тур Прем'єр-ліги

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В українській футбольній Прем'єр-лізі у п'ятницю, 28 лютого, стартував 20-й тур першого етапу змагань.

Найбільш цікавими можна вважати протистояння "Дніпра-1" і київського "Динамо". Лідер же чемпіонату "Шахтар" зіграє на виїзді з полтавською "Ворсклою".

Традиційно вболівальники зможуть побачити ігри УПЛ на каналах 2+2, УНІАН, "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад дня.

Прем'єр-ліга України. 20-й тур

28 лютого (п'ятниця)

19.00. "Дніпро-1" – "Динамо", 2+2
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Катерина Монзуль
Арбітр VAR: Євген Арановський

29 лютого (субота)

14:00. "Львів" – "Олександрія", "Футбол 2"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Анатолій Абдула

14:00. "Десна" – "Маріуполь", УНІАН
Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Андрій Коваленко

17:00. "Колос" – "Карпати", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Оболонь-Арена"
Головний арбітр: Максим Козиряцький

1 березня (неділя)

14:00. "Зоря" – "Олімпік", "УНІАН"
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Сергій Бойко
Арбітр VAR: Віталій Романов

17:00. "Ворскла" – "Шахтар", "Футбол 1"
Полтава, стадіон Олексія Бутовського
Головний арбітр: Ігор Пасхал

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" у божевільному матчі обіграв "Бенфіку" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Українська команда також дізналася суперника по наступного етапу турніру.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Прем'єр-ліга України
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