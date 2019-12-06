Чемпіонат України з футболу: де дивитися 16-й тур Прем'єр-ліги

У чемпіонаті України з футболу 6-8 грудня відбудуться матчі чергового туру розіграшу Прем'єр-ліги.

Безсумнівно, головним для вболівальників стане протистояння сусідів по турнірній таблиці – київського "Динамо" та луганської "Зорі".

За традицією шанувальники найпопулярнішої в світі гри зможуть побачити зустрічі УПЛ на каналах "Футбол 1", "Футбол 2". 2+2 та УНІАН. Вашій увазі повний розклад 16-го туру.

Прем'єр-ліга України. 16-й тур

6 грудня (п'ятниця)

19.00. "Шахтар" – "Олімпік", "Футбол 1"

Харків, стадіон "Металіст"

Головний арбітр: Дмитро Бондаренко

7 грудня (субота)

14:00. "Олександрія" – "Ворскла", "Футбол 2"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Юрій Можаровський

17:00. "Колос" – "Дніпро-1", "Футбол 2"

Київ, стадіон "Оболонь-Арена"

Головний арбітр: Максим Козиряцький

8 грудня (неділя)

14:00. "Маріуполь" – "Львів", "Футбол 1"

Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка

Головний арбітр: Сергій Бойко

14:00. "Карпати" – "Десна", УНІАН

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Денис Шурман

17:00. "Динамо" – "Зоря", 2+2

Київ, стадіон "Олімпійський"

Головний арбітр: Анатолій Абдула

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" подало апеляцію на рішення Української асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ) про дискваліфікацію стадіону "Олімпійський" через скандал у грі 14-го туру УПЛ з "Шахтарем".

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