Чемпіонат України з футболу: де дивитися 16-й тур Прем'єр-ліги

У чемпіонаті України з футболу 6-8 грудня відбудуться матчі чергового туру розіграшу Прем'єр-ліги.
Безсумнівно, головним для вболівальників стане протистояння сусідів по турнірній таблиці – київського "Динамо" та луганської "Зорі".
За традицією шанувальники найпопулярнішої в світі гри зможуть побачити зустрічі УПЛ на каналах "Футбол 1", "Футбол 2". 2+2 та УНІАН. Вашій увазі повний розклад 16-го туру.
Прем'єр-ліга України. 16-й тур
6 грудня (п'ятниця)
19.00. "Шахтар" – "Олімпік", "Футбол 1"
Харків, стадіон "Металіст"
Головний арбітр: Дмитро Бондаренко
7 грудня (субота)
14:00. "Олександрія" – "Ворскла", "Футбол 2"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Юрій Можаровський
17:00. "Колос" – "Дніпро-1", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Оболонь-Арена"
Головний арбітр: Максим Козиряцький
8 грудня (неділя)
14:00. "Маріуполь" – "Львів", "Футбол 1"
Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка
Головний арбітр: Сергій Бойко
14:00. "Карпати" – "Десна", УНІАН
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Денис Шурман
17:00. "Динамо" – "Зоря", 2+2
Київ, стадіон "Олімпійський"
Головний арбітр: Анатолій Абдула
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" подало апеляцію на рішення Української асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ) про дискваліфікацію стадіону "Олімпійський" через скандал у грі 14-го туру УПЛ з "Шахтарем".
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