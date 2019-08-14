Чемпіона світу з футболу вигнали з клубу за участь в "Форт Боярд"

Керівництво "Марселя" прийняло рішення розірвати контракт з французьким захисником Аділем Рамі через участь гравця в шоу "Форт Боярд".

За підсумками розслідування було встановлено, що зйомки випуску шоу за участю 33-річного захисника пройшли 20 травня. Таким чином, Рамі пропустив тренування "Марселя" без поважної причини, повідомляє Marca.

Аділь Рамі

Обман футболіста розкрився ще в липні. Тоді шоу за участю Рамі вийшло в ефір. Він взяв участь в боротьбі в грязі, незважаючи на те, що був травмований. Зазначалося, що гравець відпросився у керівництва клубу, пославшись на сімейні обставини.

З 2010 року Рамі викликається в збірну Франції. У складі національної команди він провів 36 ігор. У 2018 році разом з командою він завоював титул чемпіона світу на турнірі в Росії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американська актриса Памела Андерсон зізналася, що постраждала від насильства з боку Рамі, з яким вона познайомилася на Каннському кінофестивалі в 2017 році.

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