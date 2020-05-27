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27 травня • оновлено в 23:50
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Чемпіона світу з футболу "кинули" в російському клубі

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Французький захисник Аділь Рамі має намір покинути російський "Сочі" через те, що клуб не виплачує йому зарплату.

Аділь Рамі в "Сочі"

Аділь Рамі в "Сочі"

rmcsport

34-річний француз, який виграв чемпіонат світу-2018, приєднався до російської команді у лютому на правах вільного агента і не провів жодного матчу в РПЛ.

Через свого адвоката Жюля Планка Рамі заявив, що "Сочі" "вирішив не дотримуватися жодного взятого на себе зобов'язання". Гравець повідомив, що "не отримав жодної зарплати".

Крім того, Рамі оголосив, що він відкритий для переходу в інший клуб.

"Тепер футболіст звільняється від будь-яких зобов'язань, і у нього є бажання продовжувати професійну кар'єру", – йдеться в заяві, яку наводить RMC Sport.

Як повідомляв про, в минулому році керівництво "Марселя" прийняло рішення розірвати контракт з Рамі через участь гравця в шоу "Форт Боярд".

Відзначимо, що Рамі свого часу потрапив в скандал з Памела Андерсон. Андерсон і Рамі познайомилися на Каннському кінофестивалі в 2017 році. У 2018 році після виходу в фінал чемпіонату світу футболіст зробив їй пропозицію, на яке актриса відповіла відмовою.

В кінці червня Андерсон заявила, що той з нею грубо звертається. Зокрема, вона сказала, ніби Аділь тягав її за волосся.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Росії
Особа
Аділь Рамі
Місце
Росія Сочі
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