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3 січня • оновлено в 00:06
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Чемпіон України продовжить кар'єру у московському "Спартаку"

Чемпіон України продовжить кар'єру у московському "Спартаку"
Футболіст повертається в столицю Росії
1.3т Читати матеріал російською

Бразильський півзахисник Фернандо повернеться в московський "Спартак" по закінченню терміну оренди в китайському "Бейцзін Гоань".

Фернандо

Фернандо

ФК Шахтар

Як повідомляє Transfermark, з посиланням на свої джерела, китайський клуб не став активувати опцію викупу гравця за € 9,6 млн. У поточному сезоні 27-річний футболіст зіграв сім матчів, в яких забив один гол і віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, що Фернандо в складі донецького "Шахтаря" виграв чемпіонат України (2013/2014) і Суперкубок України-2014. Після початку війни на Донбасі він розгубив мотивацію і став рідше виходити на поле.

В одному з інтерв'ю бразилець розповідав, що він намагався не виходити на вулицю ввечері, їздив тільки на тренування, а квартиру в Донецьку залишав тільки заради покупки продуктів. У липні 2014 року бразильці команди висловили бажання покинути клуб, в тому числі і Фернандо.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, кращий бомбардир в історії донецького "Шахтаря" бразилець Луїс Адріано заявив, що не відчував сильного бажання виступати за збірну України.

За визнанням нападника московського "Спартака", ще до виклику в бразильську національну команду він лише теоретично розглядав можливість захищати кольори "жовто-синіх".

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Автор
Максим Богданов
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