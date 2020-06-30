Чемпіон світу з України зацікавив американський футбольний клуб

Михайло Морозов Футбол 14:17, 30.06.2020

Чемпіон світу до 20 років у складі збірної України Максим Чех потрапив у сферу інтересів команди "Портленд Тімберс" з американської Вищої ліги футболу (МЛС).

Як повідомляє видання FootballHub, клуб із США хоче здійснити перехід 21-річного півзахисника "Шахтаря", який у нинішньому сезоні виступає за "Маріуполь" на правах оренди.

На рахунку Чеха 20 матчів за команду в нинішньому сезоні, в яких йому не вдалося відзначитися результативними діями. Його трансферна вартість оцінюється в 350 тисяч євро за версією порталу Transfermarkt.

У сезоні 2018/19 "Портленд" вийшов у плей-офф МЛС, але вилетів на стадії 1/8 фіналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник збірної України і "Шахтаря" Віктор Коваленко може стати гравцем "Роми", тренером якої є екснаставник "гірників" Паулу Фонсека.

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