Чемпіон світу з футболу заразився COVID-19

Максим Іншаков Футбол 19:15, 27.08.2020

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заразився на коронавірус, повідомив головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

Коли чемпіон світу-2018 здав позитивний тест і в якому стані він знаходиться зараз – не уточнюється. Хавбек не зможе допомогти французькій команді в найближчих зустрічах Ліги націй. У складі збірної його замінить 17-річний хавбек "Ренна" Едуардо Камавінжа.

5 вересня французам належить зіграти проти Швеції. Через три дні підопічні Дешама зустрінуться з Хорватією.

У минулому сезоні Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) Погба провів 16 матчів, в яких забив один м'яч і віддав чотири гольові передачі. Контракт півзахисника з МЮ закінчується в кінці червня наступного року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня стало відомо, що на коронавірус заразився восьмикратний олімпійський чемпіон з бігу Усейн Болт.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Путін підтвердив спецоперацію СБУ з "вагнерівцями": Єрмак має відповісти за злив даних

Україну чекає тотальний жорсткий карантин, ситуація погіршиться, – відомий епідеміолог

Люстрація і зв'язки з Єрмаком: Бутусов розповів про нового главу Одеської митниці

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення на 45%

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу